En manque de sensation ? De danse effrénée ? Les concerts de Mado Robin donne le ton avec 2 groupes Rock ! Ils sortent le grand jeu … 2PANHEADS : Né d’un process ralliant Paris à Shanghai, produit le filage d’énergie rock’n’roll, psychédéliques et post-punk à l’ère de la démesure électronique. NOR BELGRAAD : Nouveau projet de Clément Arnould, producteur et musicien. Sa musique pioche dans la fougue punk, mord à pleins crocs dans l’ère disco, se roule rageusement dans les contours de la pop 1980s. Concerts -> Rock Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch Paris 75017

13 : Porte de Clichy (429m) 13 : Brochant (639m)

Contact :CPA Mado Robin 0182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://cpa-madorobin.ifac.asso.fr/ https://www.facebook.com/CPAMadoRobin/ 0182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr Concerts -> Rock Étudiants;Ados;Les Nuits;Musique;En famille

2021-06-25T20:00:00+02:00_2021-06-25T22:00:00+02:00

