Landes Pour fêter les 25 ans du groupe, un concert spécial est organisé.

Les choristes seront accompagnés ce jour-là par Monsieur le Curé François Marchal qui fera résonner l’orgue, ainsi que par la chorale paroissiale.

Le programme sera tour à tour composé de chants profanes et religieux, mais également de chants festifs et des pièces d'orgue et trombone.

