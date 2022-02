Concert 24h de la vie d’une compositrice – Chœur mixte ALTHEA Néronde Néronde Catégories d’évènement: Loire

Concert 24h de la vie d'une compositrice – Chœur mixte ALTHEA Néronde, 8 mars 2022, Néronde.

2022-03-08

Néronde Loire Les Amis de Néronde proposent à l’occasion de la journée des droits des femmes, un concert composé de musiques à travers les âges, mais composés exclusivement par des compositrices. Chœur mixte ALTHEA. gyd.nicolas@gmail.com +33 6 77 81 13 45 Salle Henri IV Le bourg Néronde

