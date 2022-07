Concert 24e festival baroque du Pays du Mont-Blanc Combloux Combloux Catégories d’évènement: Combloux

Haute-Savoie Combloux EUR 27 27 Un festival de concerts d’exception dans les différents lieux du Pays du Mont-Blanc qui retrace l’histoire de Bach, et c’est le 12 juillet que Combloux accueille Jean-Luc Ho et Olivier Riehl pour « Sonates pour clavecin et traverso » info@festivalmontblanc.fr +33 6 33 38 18 03 https://www.festivalmontblanc.fr/ Route de l’église Eglise Saint Nicolas Combloux

