Concert 20e édition du Festival Choralissimo Espace des Libertés Aubagne, samedi 30 mars 2024.

Rendez-vous pour la 20e édition du festival de chorales Choralissimo proposé par la Confédération Musicale de France.

De la variété, du latino, du film, du classique, des chants du monde…Vous serez enchantés par les vibrations de ces multiples voix.Familles

Au programme à partir de 16h

16h Les Escapades polyphoniques (25 chanteurs -chœur mixte) chants du monde

17h Les Baladins de la chanson (14 chanteurs chœur d’hommes)

18h Les Belles de Mai (15 chanteuses chœur de femmes) chants du monde et latinos

19h Ensemble Vocal Philharmonia (50 chanteurs chœur mixte) classique et films



Ces voix s’exprimeront pour guérir les enfants dont le fil de la vie risque de se rompre à tout moment.



Participation libre Buvette et restauration rapide .

Début : 2024-03-30 16:00:00

fin : 2024-03-30 20:00:00

Espace des Libertés Avenue Antide Boyer

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cmf13@orange.fr

