Concert 2024 à Lens-Lestang de l’Ensemble Vocal et instrumental du Dauphiné Lens-Lestang, dimanche 24 mars 2024.

L’Ensemble Vocal du Dauphiné offrira cette année à ses auditeurs un panorama de la musique sacrée au fil des siècles. Nous pourrons entendre VIVALDI et son Dixit Dominus, ROSSINI et sa Petite Messe solennelle, et l’Agnus Dei de Barber.

11.5 11.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 17:00:00

fin : 2024-03-24 19:00:00

Eglise

Lens-Lestang 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@ensemblevocaldauphine.com

