Échos de l’antiquité : Le cycle « Helléniques » est constitué de cinq « partitions » de l’Antiquité gréco-latine complétées, harmonisées et instrumentées par Dominique Lemaître à partir de thèmes et textes de Seikilos, Mésomède de Crète et Pindare.

L’œuvre Stèle est écrite sur des fragments d’un texte de Simonide de Céos (poète grec du VIe-Ve siècle avant JC) traduits par Marguerite Yourcenar.

Avec : Sophie Renée Bernard : harpe celtique ; Isabelle Chomet : guitare ;

Nathalie Dumesnil ; soprano ; Oguz Karakas : clarinette basse ; Sylvie

Naveteur : percussion ; Bénédicte Prédali : soprano.

A 11h00, au Clos des Fées.

