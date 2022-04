Concert, 2 juillet 2022, .

Concert

2022-07-02 18:00:00 – 2022-07-02

Concert avec des groupes locaux et bal musette avec “la Guinche à roulette” de Paris (voir dossier de presse et liens ci-dessous). Au terrain communal du jardin partagé d’Omonville la Rogue (situé derrière la cantine scolaire).

En partenariat avec l’association l’Accueillette et la mairie déléguée d’Omonville la Rogue. Ouvert à tous

asso.3ptitspoints@gmail.com

