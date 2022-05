Concert 2 chorales Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Maurice-de-Lignon

Concert 2 chorales Saint-Maurice-de-Lignon, 15 mai 2022, Saint-Maurice-de-Lignon. Concert 2 chorales Salle Latour Mauboug 47 rue Nationale Saint-Maurice-de-Lignon

2022-05-15 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-15 Salle Latour Mauboug 47 rue Nationale

Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire Saint-Maurice-de-Lignon EUR 6 6 Les membres du GACS – groupe d’activités culturelles et sportives – vous invitent au concert avec la chorale d’Unieux et la chorale la Marilou de St Maurice de Lignon. jeanine.zmyslony@orange.fr +33 6 50 52 52 38 Salle Latour Mauboug 47 rue Nationale Saint-Maurice-de-Lignon

dernière mise à jour : 2022-04-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Maurice-de-Lignon Autres Lieu Saint-Maurice-de-Lignon Adresse Salle Latour Mauboug 47 rue Nationale Ville Saint-Maurice-de-Lignon lieuville Salle Latour Mauboug 47 rue Nationale Saint-Maurice-de-Lignon Departement Haute-Loire

Concert 2 chorales Saint-Maurice-de-Lignon 2022-05-15 was last modified: by Concert 2 chorales Saint-Maurice-de-Lignon Saint-Maurice-de-Lignon 15 mai 2022 Haute-Loire Saint-Maurice-de-Lignon

Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire