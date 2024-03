Concert 2 chorales chantent au profit de St Vincent de Paul Rue de l’Église Quiberon, dimanche 24 mars 2024.

Concert 2 chorales chantent au profit de St Vincent de Paul Rue de l’Église Quiberon Morbihan

A 16 h. Vous pourrez écouter 2 chorales la chorale du Pays de St Jean Brévelay et la Chorale KAN ER MOR de Loisirs et Culture de la presqu’ile de Quiberon.

C’est près de 100 choristes que vous pourrez écouter et admirer leur travail. C’est un travail sur toute l’année, avec des répétitions toutes les semaines pour vous proposer un bon concert.

Venez les soutenir pour leur assiduité lors des répétitions.

Ce concert est au profit de Saint Vincent de Paul de Quiberon, pour aider ceux qui en ont besoin. .

Début : 2024-03-24 16:50:00

fin : 2024-03-24

Rue de l’Église Eglise ND de Locmaria

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne

