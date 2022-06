Concert 1Plugged Mutzig Mutzig Catégories d’évènement: 67190

Mutzig 67190 Franck – Laurent – Manu & Léo forment le groupe 1Plugged qui est un « Cover Band ». Ils vous emmèneront en voyage sur une longue route internationale de la musique en revisitant en version acoustique les grands standards Blues – Rock – Pop et Folk des années 70 à aujourd’hui. Venez savourer ce cocktail gagnant : un zest d’humour, beaucoup de passions, un grain de folie, un soupçon d’émotion, et une pêche d’enfer ! Ce concert clôturera les Estivales de la Ville de Mutzig. – Buvette et petite restauration par le Twirling Club Molsheim / Mutzig

– Cour du château des Rohan de Mutzig (repli en cas de pluie dans la salle de spectacles)

