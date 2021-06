Molsheim Molsheim Concert 1Plugged Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Molsheim

Concert 1Plugged Molsheim, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Molsheim. Concert 1Plugged 2021-07-04 – 2021-07-04

Molsheim Bas-Rhin Molsheim 1Plugged donnera un concert de reprises acoustiques pour votre plus grand plaisir, revisitant ainsi les standards Pop Rock des années 70 à aujourd’hui ( selon conditions météo ) Pop & Rock en acoustique de 70′ à nos jours +33 3 88 49 58 58 Pop & Rock en acoustique de 70′ à nos jours 1Plugged donnera un concert de reprises acoustiques pour votre plus grand plaisir, revisitant ainsi les standards Pop Rock des années 70 à aujourd’hui ( selon conditions météo )

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Molsheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Molsheim Adresse Ville Molsheim lieuville 48.52397#7.48923