CONCERT – 1ER CONCERT DE L’AVENT

27 novembre 2022



2022-11-27 16:30:00 16:30:00 – 2022-11-27 Pour ce 1er concert d’Avent, nous accueillons Anne-Catherine Bucher (orgue triforium) et Anaïs Benito (Soprano) dans un programme de musique de 17ème siècle. Vous entendrez des œuvres de Monteverdi, Schütz, Kerll, Merulo… Plateau dernière mise à jour : 2022-11-21 par

