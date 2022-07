Concert : 190 ans de la Musique Municipale Cernay Cernay Catégories d’évènement: Cernay

Haut-Rhin

Concert : 190 ans de la Musique Municipale Cernay, 10 juillet 2022, Cernay. Concert : 190 ans de la Musique Municipale

Parc des Rives de la Thur Cernay Haut-Rhin

2022-07-10 11:00:00 – 2022-07-10 Cernay

Haut-Rhin 190 ans ! Quel grand âge, quel bel âge…. C’est surtout l’occasion de se retrouver pour danser, vibrer avec une animation de style Oktoberfest. Venez vous déhancher au son de la Musikverein de Efringen Kirchen, des Dampffiflas, de la musique municipale de Saint Amarin et du Hans Krainer band ! 190 ans ! Quel bel âge…. C’est surtout l’occasion de se retrouver pour danser avec une animation « Oktoberfest ». Venez vous déhancher au son des Dampffiflas, de la musique municipale de Saint Amarin et du Hans Krainer band ! +33 6 14 36 30 66 190 ans ! Quel grand âge, quel bel âge…. C’est surtout l’occasion de se retrouver pour danser, vibrer avec une animation de style Oktoberfest. Venez vous déhancher au son de la Musikverein de Efringen Kirchen, des Dampffiflas, de la musique municipale de Saint Amarin et du Hans Krainer band ! Cernay

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Cernay, Haut-Rhin Autres Lieu Cernay Adresse Parc des Rives de la Thur Cernay Haut-Rhin Ville Cernay lieuville Cernay Departement Haut-Rhin

Cernay Cernay Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cernay/

Concert : 190 ans de la Musique Municipale Cernay 2022-07-10 was last modified: by Concert : 190 ans de la Musique Municipale Cernay Cernay 10 juillet 2022 Parc des Rives de la Thur Cernay Haut-Rhin

Cernay Haut-Rhin