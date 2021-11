Valence Valence Drôme, Valence Concert “1886” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Concert "1886" Valence, 9 novembre 2021, Valence.
Avenue Georges Clémenceau Auditorium de la maison de la musique et de la danse

2021-11-09 18:45:00

"1886", tournant entre impressionnisme, naturalisme et surréalisme… Eiffel remporte le concours pour la future exposition universelle de 1889 et obtient la construction de sa tour, tandis que la statue de la liberté est inaugurée à New York.

conservatoire-valence@valenceromansagglo.fr +33 4 75 78 50 80
https://www.conservatoire.valenceromansagglo.fr/

Avenue Georges Clémenceau Auditorium de la maison de la musique et de la danse Valence

