Vichy Allier EUR Concert du 160ème anniversaire de la Société Musicale de Vichy au profit de la Croix-Rouge Française. Les musiciens de l’orchestre d’harmonie de la SMV sont placés sous la direction de Jacky Laforest et Valentin Besson societe.musicale.de.vichy@gmail.com +33 6 58 94 18 46 https://www.societemusicaledevichy.fr/ Salle des fêtes / Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

