Concert “160 ans, Harmonie Les Enfants de Chablis” – Beine Beine, 26 mars 2022, Beine.

Concert “160 ans, Harmonie Les Enfants de Chablis” – Beine Beine

2022-03-26 – 2022-03-27

Beine Yonne Beine

Succédant à l’Orphéon de Chablis en 1862, la Société Musicale Les Enfants de

Chablis, ensemble d’une quarantaine de musiciens est aujourd’hui une harmonie fière

de pouvoir fêter en 2022 son 160 ème anniversaire.

Contrairement à l’Orphéon qui comprenait dans ses rangs uniquement des hommes

travaillant la vigne, la Sté Musicale les Enfants de Chablis est composée de femmes

et d’hommes de toutes catégories socioprofessionnelles, de tous âges. Les

musiciens viennent de Chablis, du chablisien, des communes aux alentours et même de

plus loin.

Des générations entières s’y sont succédées les unes derrière les autres. La musique

a toujours tenu une grande place dans la vie chablisienne, animation des St Vincent

locales, St Vincent Tournantes et défilés accompagnant certaines fêtes icaunaises.

Après 2 ans d’inactivité, nous sommes heureux de renouer avec la vie musicale

normale et de présenter un projet à rayonnement départemental pour les 160 ans de

l’harmonie « Les Enfants de Chablis »

Le week-end musical mettra à l’honneur deux formations d’esthétique différente.

Elles s’inscrivent dans une démarche de mise en valeur de la musique et de ses styles.

Les deux concerts prévus sont ouverts à tout public, jeune et moins jeune, amateur

ou connaisseur.

Le 160 ème anniversaire se déroulera sur deux jours, les 26 et 27 mars, salle Beauroy

à BEINES où seront donnés deux concerts :

Le samedi 26 mars à 20H30

Le Big-Band du conservatoire à rayonnement Départemental d’Auxerre, appelé

Swing-Band donnera le ton de la manifestation. Cette formation d’une trentaine de

musiciens compte dans ses rangs plusieurs chablisiens.

Sous la direction de Jean-Michel COSTAL, professeur de trompette, ces passionnés

de jazz et de swing reprennent les grands standards de la musique populaire

américaine des années 30 à 50.

Le jazz instrumental et vocal mettra en émoi le public retrouvé, « ça va swinguer ».

La première partie sera assurée par la Société Musicale « Les Enfants de Chablis »

dans un répertoire spécialement préparé pour les 160 ans.

Le dimanche 27 mars à 16h30, se déroulera le concert de Gala.

Le Concert Impromptu, l’un des plus grands quintettes à vent français se joindra à

notre harmonie.

Yves Charpentier (flûte), Violaine Dufès (hautbois), Jean-Christophe Murer

(clarinette), Pierre Fatus (basson), Astrid Arbouch (cor), « Cinq souffleurs dans le

vent », issus des hautes écoles européennes, ambassadeurs de l’école des vents

français se produisent dans le monde entier.

Les musiciens s’approprient musiques, textes, chorégraphies et mises en scène,

juxtaposent Bach et Zappa, Villa-Lobos et Jobim, Vivaldi et Claude Debussy, entre

autres, créent des œuvres nouvelles et construisent un nouveau répertoire.

Le groupe explore un univers éclectique grâce à la création de ses propres Cross

Opéra. Le Concert Impromptu nous entraine dans un voyage musical coloré et

contrasté.

Debout et par cœur les musiciens vont plus loin dans l’interprétation, grâce à leur

imagination débordante, leur fantaisie, et leur énergie communicatives.

UN VRAI REGAL, A VOIR ET ENTENDRE.

Les musiciens de Chablis interpréteront une des œuvres du quintette et auront

l’immense privilège de l’accompagner dans une pièce composée en 2008 spécialement

pour lui – Quintette à vent et Harmonie-

Billetterie prochainement à l’Office de Tourisme de CHABLIS 03 86 42 80 80

Places numérotées.

+33 3 86 42 80 80

