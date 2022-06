CONCERT 14 AOUT Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne Catégorie d’évènement: Saint-Martin-Boulogne

A 21h00

Au Centre Georges Brassens

Gratuit

Entrée libre sous réserve de places disponibles

Avec : Michal, Myrian Abel, Yoann Freejay Spectacle pyrotechnique à l’issue de concert +33 3 21 32 84 77 Concert du 14 août 2022

