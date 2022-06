CONCERT 13 JUILLET Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne Catégorie d’évènement: Saint-Martin-Boulogne

CONCERT 13 JUILLET Saint-Martin-Boulogne, 13 juillet 2022, Saint-Martin-Boulogne. CONCERT 13 JUILLET Salle de sports Giraux Sannier

Rue Giraux Sannier Saint-Martin-Boulogne

2022-07-13 – 2022-07-13

Salle de sports Giraux Sannier

Rue Giraux Sannier Saint-Martin-Boulogne 62280 Saint-Martin-Boulogne Concert le 13 juillet 2022 à 21heures

Salle Giraux Sannier

Gratuit

Avec : Priscilla, Nâdiya, Tragédie, Colonel Reyel

Entrée libre sous réserve des places disponibles Spectacle pyrotechnique à l’issue du concert lydie.lebegue@ville-stmartinboulogne.fr +33 3 21 32 84 77 http://www.saintmartinboulogne.fr/ Concert le 13 juillet 2022 à 21heures

Salle Giraux Sannier

Gratuit

Avec : Priscilla, Nâdiya, Tragédie, Colonel Reyel

Entrée libre sous réserve des places disponibles Spectacle pyrotechnique à l’issue du concert Salle de sports Giraux Sannier

Rue Giraux Sannier Saint-Martin-Boulogne

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Martin-Boulogne Autres Lieu Saint-Martin-Boulogne Adresse Salle de sports Giraux Sannier Rue Giraux Sannier Ville Saint-Martin-Boulogne lieuville Salle de sports Giraux Sannier Rue Giraux Sannier Saint-Martin-Boulogne

CONCERT 13 JUILLET Saint-Martin-Boulogne 2022-07-13 was last modified: by CONCERT 13 JUILLET Saint-Martin-Boulogne Saint-Martin-Boulogne 13 juillet 2022

Saint-Martin-Boulogne