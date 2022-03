Concert 12 avril duo art l’eau Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs Concert duo Art’l’Eau, concert de musique classique le mardi 12 avril 2022 à 20h au temple saint Esprit à Besançon. Anne Salomon à la harpe et Mathilde Blondel au violoncelle vous convient à un concert dans lequel vous pourrez découvrir des œuvres de compositeurs connu ainsi que de belles surprises. Billetterie sur place ou en ligne. duoartleau@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/artleau/evenements/concert-12-avril-besancon Concert duo Art’l’Eau, concert de musique classique le mardi 12 avril 2022 à 20h au temple saint Esprit à Besançon. Anne Salomon à la harpe et Mathilde Blondel au violoncelle vous convient à un concert dans lequel vous pourrez découvrir des œuvres de compositeurs connu ainsi que de belles surprises. Billetterie sur place ou en ligne. temple du Saint-Esprit 1 Grande Rue Besançon

