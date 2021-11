Sarrebourg Sarrebourg 57400, Sarrebourg CONCERT ” 11EME NUIT CELTIQUE ” Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: 57400

Sarrebourg 57400 Après molts annulations et reports, Expression Libre organise enfin sa Nuit Celtique 2021 !! Nés sur les banquettes d’un pub irlandais, les Sons Of O’Flaherty viendrons mêler l’énergie brute du punk-rock à la puissance fédératrice de la folk. Leurs textes s’attardent sur les relations humaines, la recherche d’un chez soi, ou encore les bons temps entre amis. Parfois mélancolique, parfois festive, leur musique s’inspire autant du traditionnel irlandais que du bluegrass américain, et ce subtil mélange fait d’eux l’un des groupes les plus intéressants de la scène folk-punk hexagonale. Accompagnés en première partie par les airs d’accordéon, les ritournelles de violon et la bonne humeur de Sophy Ann Pudwell, qui sillonne depuis janvier 2016, les routes de France, d’Allemagne ou d’Italie, allant même jusqu’en République Tchèque ! 11e Nuit Celtique, dès 20h30, le 6 novembre à Sarrebourg. Billetterie en ligne : https://www.helloasso.com/…/evenements/nuit-celtique-2021 expressionlibre.sarrebourg2@gmail.com +33 6 67 30 14 72 Libre de droits – BRUNO EMMANUELLE pour Unsplash

