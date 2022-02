[Concert] 100% flûte Salle des Fêtes du Val-Saint-Père Le Val-Saint-Père Catégories d’évènement: Le Val-Saint-Père

Salle des Fêtes du Val-Saint-Père, le samedi 2 avril à 20:30

_[1ère partie]_ Concert TUTTI FLUTI _[2ème partie]_ Concert de l’ENSEMBLE CONTRE-UT

Réservations obligatoires

Avec la participation de l’ensemble de flûtes de l’École des Arts site d’Avranches et de l’EIM de Granville Salle des Fêtes du Val-Saint-Père Rue des écoles à Le Val-Saint-Père Le Val-Saint-Père Manche

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T22:00:00

