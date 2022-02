Concert “100 ans Déjà” Hommage à Brassens Palais des Congrès de Gruissan, 20 mars 2022, Gruissan.

Palais des Congrès de Gruissan, le dimanche 20 mars à 17:30

Jean Santandréa et Bruno Perrn sont 2 compères de longue date. Ils écument les scène de Narbonne et d’ailleurs dans de nombreuses formations depuis des années. La Contrebasse de Jean à longtemps accompagnée le chanteur occitan « la Sauze » dont l’inspiration de Brassens n’était pas feinte. Sa vibration profonde prend aux tripes et à l’âme. L’on se prend parfois à souffrir en même temps que le visage de « Baby » (son surnom pour ses amis) se déforme et vit au fil des notes. Quant à Bruno Perren, auteur, compositeur, mais aussi interpréte de grand talent, il nous fera sans nul doute plonger dans l’univers de Georges Brassens, ce poête éternel…

Gratuit. Pass vaccinal et masque obligatoires.

Par Jean Santandréa et Bruno Perren

Palais des Congrès de Gruissan 13 av de Narbonne Gruissan Aude



