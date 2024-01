Concert: 1 verre de trop Brive-la-Gaillarde, jeudi 15 février 2024.

Concert: 1 verre de trop Brive-la-Gaillarde Corrèze

Après mille déboires, de groupes en bouteilles, c’est dans le fond du verre que ce duo a fermenté. Entre deux bœufs saucés à la bourguignonne est née l’envie d’accoucher de poésies allongées sur un lit de musique en somme de la « poésique ».

Alors, trinquer aux vers de Genet et se tâcher d’un rouge Aragon. Rire aux éclats le Rictus crispé, Glissant sur les tourments d’Artaud. Et, marteau, se brûler les lèvres de sels noirs Baldwin…

La recette est simple des textes posés sur l’harmonie d’un piano et les cadences de batterie le tout arrosé d’une voix qui oscille entre « spoken words » et chanson.

A 19h. Participation libre.

31 avenue Jean Jaurès

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-15 19:00:00

fin : 2024-02-15 21:00:00



