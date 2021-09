Concert ≈ Love & Furies + Mathilda Haynes Péniche Antipode, 1 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 1 octobre 2021

de 19h30 à 23h

payant

Soirée Concert au bord l’eau avec ≈ ❯❯❯ Mathilda Haynes – 20h00 ❯❯❯ Love & Furies – 21h30

▶︎ Love & Furies

Quand un Dandy nomade et une Amazone hippie vibrent ensemble.

Louise & Oliv, complices musicaux depuis 2015, créent et jouent leur carnet de route dans une groove pop magnétique.

Ils sortent ‘SHAKE YOUR DREAMS’ début 2020 sous le nom de DEEP, plongée cosmique dans 4 titres inspirés par les 70’s, Alabama Shakes, General Electriks…

La voix envoûtante à la croisée de Grace Slick – Jefferson Airplane – et Björk vogue sur une rythmique bien ancrée par un trio brut basse, batterie, guitare électrique et des textes racontant les rêves, la nature, l’amour, et l’espoir… un trip résolument positif !

‘Woo Me’ new single by Love & Furies, written by Olivier & Louise, takes you on a journey through emotions, doubt, belief, fear, exaltation. An unforeseen encounter, a dead end love, where everything becomes possible. Words are rambling on a magnetic groove pop that will get you electrified !

☞ Streaming, clips & réseaux sociaux de Love & Furies :

https://linktr.ee/loveandfuries

▶︎ DIMENSIONS par Mathilda Haynes

Faire danser ensemble le son et le sens.

Dans cette quête aventureuse, les instruments de Mathilda Haynes sont les guitares et la voix, les mots et les mélodies, le rythme et la parole.

La jeune musicienne joue avec les frontières entre chanson, poésie, rap et slam, entre guitare acoustique et expérimentations électroniques, entre les langues française et anglaise.

Passionnée autant de musique que de littérature et de danse, elle explore la convergence et l’unité de ces arts. Seule en scène avec sa guitare, elle joue ses poèmes, danse ses chansons et chante son instrument.

Mathilda Haynes s’est associée pour ce projet Dimensions avec le « metteur en sons et en scène » Thierry Balasse qui l’accompagne dans l’enregistrement d’une oeuvre qui inclut la dimension d’espace à celle de la musique, des mots et du mouvement. Ils se préparent aussi à présenter ce travail sur scène, rendez-vous en 2022!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

INFOS PRATIQUES :

BILLETTERIE :

https://www.billetweb.fr/concert-love-furies-mathilda-haynes

❯ Tarif prévente web : 13 €

❯ Sur place : 18 €

❯ Tarif réduit : 10 €

par mail, à contact@onelifeproduction.fr

ADRESSE

Face au 55 Quai de la Seine, 75019 Paris

http://www.penicheantipode.fr/

ACCÈS

Métro : Riquet – Sortie Rue de Flandre LIGNE 7

ou Jaurès LIGNES 2,5,7

Bus : LIGNE 60 (Porte de Montmartre – Gambetta) ou LIGNE 54 (G.Péri Asnières-Gennevilliers – Porte d’Aubervilliers)

Vélib’ : station 19029

