Concert « Calamity Jane » Fabrique des savoirs, 11 décembre 2021, Elbeuf. Concert « Calamity Jane »

Fabrique des savoirs, le samedi 11 décembre à 16:00

Plongez dans l’univers mythique du Far West au son des voix, guitare, strompboxes, violon et mandoline. Découvrez l’histoire de Calamity Jane. Ambiance saloon garantie !

Durée 45 min Tarif : 3€ sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T16:00:00 2021-12-11T16:45:00

Lieu Fabrique des savoirs Adresse Elbeuf Ville Elbeuf