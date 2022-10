Concer Madam + The Dizzy Brains

2022-11-05 – 2022-11-05 Madam : Après un début remarqué (Trans Musicales, premières parties de No One is Innocent), le groupe Madam signe un nouveau départ en trio ! L’énergie déjà brute devient plus présente. La guitare acérée s’allie sauvagement aux chants instinctifs et une basse grondante. Dompteuses d’un punk-rock féroce, les musiciennes réveilleront l’animal qui sommeille en vous pour vous jeter dans une fosse fiévreuse. The Dizzy Brains: The Dizzy Brains, ces quatre garçons déchainés au rock garage engagé, enflamment les scènes de France, de Belgique, du Maroc, de Corée du Sud ou d’Allemagne depuis cinq ans. Ils ont quitté leur pays natal, Madagascar, pour faire résonner leur colère contre la corruption, l’inaction des politiciens et le manque de liberté d’expression. Le rock brut parfois vintage est leur arme pour dénoncer et se faire entendre. dernière mise à jour : 2022-09-28 par

