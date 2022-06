CONCER LES GA’COUSTIQUES Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

Phalsbourg

CONCER LES GA’COUSTIQUES Phalsbourg, 2 juillet 2022, Phalsbourg. CONCER LES GA’COUSTIQUES

route de Lutzelbourg Phalsbourg Moselle

2022-07-02 – 2022-07-02 Phalsbourg

Moselle Retrouvez les Ga’Coustiques pour un concert en plein air, le 2 juillet à 21h au Caméléon ! Pizza-flamms et burgers sur place. 10 € l’entrée. cameleon@orange.fr +33 3 87 24 46 39 Phalsbourg

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Phalsbourg Other Lieu Phalsbourg Adresse route de Lutzelbourg Phalsbourg Moselle Ville Phalsbourg lieuville Phalsbourg Departement Moselle

Phalsbourg Phalsbourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/phalsbourg/

CONCER LES GA’COUSTIQUES Phalsbourg 2022-07-02 was last modified: by CONCER LES GA’COUSTIQUES Phalsbourg Phalsbourg 2 juillet 2022 route de Lutzelbourg Phalsbourg Moselle

Phalsbourg Moselle