Jumencourt Aisne Jumencourt 650 650 Ce stage de 10 jours vous permettra de traiter l’ensemble des domaines indispensables à une conception en permaculture.

Vous découvrirez toutes les bases de la permaculture, des visites d’un lieu conçu avec ces principes, pratiquer le design et concevoir votre propre projet (la suite du stage aura lieu fin août 2022).

N’oubliez pas votre repas pour les midis ! Rendez-vous du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet à Jumencourt.

Le lieu exact du stage vous sera communiqué lors de votre inscription. Tarif : 650€ par personne Informations et inscriptions obligatoires auprès de Damien Paris au 06 62 69 60 34 ou par mail contact@mavraienature.fr ou sur le site internet https://www.mavraienature.fr/les-bases-du-jardin-en-permaculture/ Ce stage de 10 jours vous permettra de traiter l’ensemble des domaines indispensables à une conception en permaculture.

