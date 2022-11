CERTIFICATION COMMUNITY MANAGER Concept x formation Basse-Terre Catégorie d’évènement: Basse-Terre

CERTIFICATION COMMUNITY MANAGER Concept x formation, 23 novembre 2022, Basse-Terre. CERTIFICATION COMMUNITY MANAGER Mercredi 23 novembre, 10h00 Concept x formation Réunion de présentation de l’action de formation en distanciel le 23 novembre à 10 h Concept x formation 12 rue lethiere 97100 BASSE-TERRE Basse-Terre 97100 Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-23T15:00:00+01:00

2022-11-23T16:00:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Basse-Terre Autres Lieu Concept x formation Adresse 12 rue lethiere 97100 BASSE-TERRE Ville Basse-Terre lieuville Concept x formation Basse-Terre

Concept x formation Basse-Terre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/basse-terre/

CERTIFICATION COMMUNITY MANAGER Concept x formation 2022-11-23 was last modified: by CERTIFICATION COMMUNITY MANAGER Concept x formation Concept x formation 23 novembre 2022 Basse-Terre Concept x formation Basse-Terre

Basse-Terre