CONCEPT STORE ELANAVRIIN

CONCEPT STORE ELANAVRIIN, 20 mai 2022, . CONCEPT STORE ELANAVRIIN

2022-05-20 10:30:00 – 2022-05-20 18:30:00 C’EST QUOI LE CONCEPT ?

C’est une boutique de fringues presque normale, sauf que notre monnaie à nous, c’est tes vêtements. L’idée c’est donc de troquer ceux que tu ne portes plus, contre des p’tits nouveaux ! COMMENT ÇA MARCHE ?

1- Tu apportes des vêtements de saison et en bon état.

2- Tu passes au contrôle technique : on sélectionne tes chouettes pièces

3- On te dit combien on en garde et ensuite : à toi de chiner ! Le principe est basé sur le 1 contre 1 ! Un pantalon contre un t-shirt, une veste contre des chaussures, un sac contre une robe… COMBIEN ÇA COUTE ?

C’est 3€ par vêtement échangé, et c’est tout ! +33 6 19 44 86 56 https://elanavriin.fr/ Elanavriin dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville