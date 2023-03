Création de bijoux fantaisie concept store c’est vrai Enghien-les-Bains Catégories d’Évènement: Enghien-les-Bains

Création de bijoux fantaisie concept store c’est vrai, 2 avril 2023, Enghien-les-Bains. Création de bijoux fantaisie Dimanche 2 avril, 14h30 concept store c’est vrai Les perles de verre japonaises offrent une capacité de création quasi infinie, en teme de formes ou de couleurs. La seule limite réside dans l’imagination de l’artisan.

Nous vous proposons des démonstrations de créations de bijoux fantaisie (colliers, boucles d’oreilles, bracelets) à partir de perles de verre tissées à l’aiguille, selon différentes techniques.

Nous sommes capables de proposer des modèles issus de nos collections, et nous pouvons également répondre à vos besoins selon vos goûts et vos envies. concept store c’est vrai 16 rue du général de gaulle enghien les bains Enghien-les-Bains 95880 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0674640642 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0645665391 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

