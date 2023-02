Artisans “en résidence ” concept store c’est vrai, 30 mars 2023, Enghien-les-Bains.

Artisans “en résidence ” 30 mars – 2 avril concept store c’est vrai

Partage d’émotions avec des artisans engagés dans une démarche de transmission de savoir-faire et de passion.

concept store c’est vrai 16 rue du général de gaulle enghien les bains Enghien-les-Bains 95880 Val-d’Oise Île-de-France

Programme des JEMA 2023

Le concept-store « C’EST VRAI !» espace dédié à l’artisanat d’art vous propose de partager des instants privilégiés avec ses créateurs . (démonstrations de savoir-faire le matin de 10h30 à 12h00 et l’après-midi de 15h00 à 17h00).Jeudi, vendredi, samedi et dimanche.

Jeudi 30 mars

Matin: la création d’un bijou.

Jessy Guidotti parcourt le monde à la recherche de pierres semi-précieuses qui font de ses bijoux des pièces uniques, pleines de charme et délicatesse.

Après-midi : patronage et d’assemblage d’un sac en tissu.

Jacqueline Mélinand est couturière depuis sa tendre enfance. Au-delà de la création c’est le souci des détails qui la caractérise et la beauté de l’étoffe.

Vendredi 31 mars

Matin : réalisation d’un objet zéro-déchet

Véronique Valier travaille le carton pour en faire des objets et meubles délicats, modernes, durables.

Venez découvrir tout un univers « de carton » .

Après-midi : broderie de bijoux à l’aiguille

Valérie Aubin vous montrera toute la délicatesse qu’il faut avoir pour faire d’un simple fil et d’ une aiguille un objet d’art que l’on peut porter au quotidien ,comme un étendard à la beauté du geste .

Samedi 1er avril

Matin : réalisation d’une sacoche pour ordinateur en liège

Valérie Ferreira réalise des accessoires en liège, légers, colorés et durables…

Le liège est une matière première naturelle, renouvelable et recyclable.

Après-midi : réalisation d’une mangeoire à oiseaux en grès

Patrick Quertelet travaille le Grès depuis plus de vingt ans. Il fait aussi bien de l’utilitaire que de la sculpture. Ses créations ne craignent pas le temps et sont indémodables.

Dimanche 2 avril

Après-midi : tissage de bijoux à l’aiguille

Laurent Delol est un créateur de bijoux en frivolité. Chaque création est un hommage aux femmes et à sa grand-mère. C’est elle qui lui a transmis cette passion.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00

grace silvestre