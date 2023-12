Balade en kayak pour un voyage dans le temps Concept Sport Emotion Trouville-sur-Mer, 10 avril 2024 10:30, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Découvrez Trouville-sur-Mer et Deauville, ces deux villes voisines. Sur votre canoë-kayak, vous glisserez sur les eaux de la Touques pour rejoindre le port de Trouville-sur-Mer. Vous découvrirez ses plages et ses bâtiments datant de la Belle Époque (la maison Art nouveau Cabue, aujourd’hui hôtel et casino Étoile du Nord-Ouest, ouvert en 1875 sur la promenade des Planches, …).

Nous conterons les secrets les mieux gardés de Trouville-sur-Mer et de Deauville pour une sortie de blagues, de rires et de plaisir sur l’eau. Nos balades en canoë-kayak sont assurées par deux guides charmants : Victorien (de la terre du milieu) et Yoann (de Jotunhein), un peu fous, ils égayeront votre journée avec leurs histoires loufoques.

L’accompagnateur nautique est un professionnel, diplômé d’état. Annulation en cas d’orage. Randonnée possible en cas de pluie (équipement adapté) vent ou mer faiblement agitée. Des points météo sont faits régulièrement, nous nous engageons à essayer de vous prévenir 48 heures avant l’activité si nous l’annulons pour des conditions inappropriées. Dans ces conditions aucun frais d’annulation ne vous sera prélevé.

(8km/2h) – Niveau 2

Difficulté 2 / 5

A partir de 6 ans

Accompagnateur adulte : Obligatoire

La formule comprend :

La mise à disposition de Kayak 1 ou 2 à 3 places accessibles à tous niveaux de pratique Équipement de sécurité combinaison néoprène si nécessaire Un moniteur accompagnateur diplômé d’état

Équipement à prévoir :

Maillot de bain, serviette ,vêtements de change, protections solaires : lunettes de soleil, casquette et crème solaire, bouteille d’eau

Documents à fournir :

Pour les mineurs une attestation des parents certifiant que l’enfant est en bonne santé et une attestation des parents certifiant que l’enfant sait nager 25 mètres.

2024-04-10 12:30:00 fin : 2024-04-10 12:30:00. .

Concept Sport Emotion plage

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Discover Trouville sur Mer and Deauville, these two neighboring towns. On your canoe-kayak, you will glide on the waters of the Touques to reach the port of Trouvilles sur Mer. You will discover its beaches and its buildings dating from the Belle Époque (the Art Nouveau Cabue house, today the Étoile du Nord-Ouest hotel and casino, opened in 1875 on the promenade des Planches, …).

We will tell you the best kept secrets of Trouville sur mer and Deauville for an outing of jokes, laughter and fun on the water. Our canoe and kayak trips are led by two charming guides: Victorien (from la terre du milieu) and Yoann (from Jotunhein), a little crazy, they will brighten up your day with their zany stories.

The nautical guide is a professional, state qualified. Cancellation in case of storm. Possible excursion in case of rain (adapted equipment) wind or slightly agitated sea. Weather reports are made regularly, we commit ourselves to try to warn you 48 hours before the activity if we cancel it for inappropriate conditions. In these conditions no cancellation fee will be charged.

(8km/2h) – Level 2

Difficulty 2 / 5

From 6 years old

Adult guide : Mandatory

The formula includes :

The provision of Kayak 1 or 2 to 3 places accessible to all levels of practice Safety equipment neoprene suit if necessary An instructor graduate state

Equipment to bring :

Swimsuit Towel Change of clothes Sun protection: sunglasses, cap and sunscreen Bottle of water

Documents to provide :

For minors, a certificate from the parents certifying that the child is in good health and a certificate from the parents certifying that the child can swim 25 meters

Descubra Trouville-sur-Mer y Deauville, las dos ciudades vecinas. En su canoa-kayak, se deslizará por las aguas de la Touques para llegar al puerto de Trouville-sur-Mer. Descubrirá sus playas y sus edificios de la Belle Époque (la casa Art Nouveau Cabue, hoy hotel y casino Étoile du Nord-Ouest, inaugurado en 1875 en la Promenade des Planches, …).

Le contaremos los secretos mejor guardados de Trouville-sur-Mer y Deauville para una excursión de bromas, risas y diversión en el agua. Nuestras excursiones en canoa están dirigidas por dos guías encantadores: Victorien (de la tierra media) y Yoann (de Jotunhein), un poco locos, le alegrarán el día con sus alocadas historias.

El guía es un profesional de la náutica titulado por el Estado. Cancelación en caso de tormenta. El viaje es posible en caso de lluvia (equipo adecuado), viento o mar ligera. Los partes meteorológicos se realizan con regularidad, intentaremos avisarle con 48 horas de antelación en caso de cancelación por condiciones inadecuadas. En estas condiciones no se cobrarán gastos de cancelación.

(8km/2h) – Nivel 2

Dificultad 2 / 5

A partir de 6 años

Guía adulto : Obligatorio

El paquete incluye :

Kayaks para 1 o 2 a 3 personas accesible a todos los niveles de práctica Equipo de seguridad traje de neopreno si es necesario Un instructor cualificado

Material a llevar :

Bañador, toalla, ropa de recambio, protección solar: gafas de sol, gorra y crema solar, botella de agua

Documentos a presentar :

Para los menores, un certificado de los padres que certifique que el niño goza de buena salud y un certificado de los padres que certifique que el niño puede nadar 25 metros

Entdecken Sie Trouville-sur-Mer und Deauville, die beiden Nachbarstädte. Mit Ihrem Kanu oder Kajak gleiten Sie durch die Gewässer des Touques und erreichen den Hafen von Trouville-sur-Mer. Sie werden die Strände und Gebäude aus der Belle Époque entdecken (das Jugendstilhaus Cabue, heute Hotel und Kasino Étoile du Nord-Ouest, das 1875 an der Promenade des Planches eröffnet wurde, …).

Wir erzählen die bestgehüteten Geheimnisse von Trouville-sur-Mer und Deauville und sorgen für einen Ausflug voller Witze, Lachen und Spaß auf dem Wasser. Unsere Kanutouren werden von zwei charmanten Reiseleitern durchgeführt: Victorien (aus Mittelerde) und Yoann (aus Jotunhein). Sie sind ein wenig verrückt und werden Ihren Tag mit ihren verrückten Geschichten aufheitern.

Der Wassersportbegleiter ist ein Profi, der ein staatliches Diplom besitzt. Absage im Falle eines Gewitters. Wanderung bei Regen (geeignete Ausrüstung), Wind oder leichtem Seegang möglich. Wir verpflichten uns, Sie 48 Stunden vor der Aktivität zu informieren, wenn wir sie aufgrund unangemessener Bedingungen absagen müssen. Unter diesen Bedingungen werden Ihnen keine Stornierungsgebühren berechnet.

(8km/2h) – Stufe 2

Schwierigkeitsgrad 2 / 5

Ab 6 Jahren

Erwachsene Begleitperson: Erforderlich

Die Formel umfasst:

Die Bereitstellung von Kajaks für 1 oder 2 bis 3 Personen, die für alle Niveaus geeignet sind Sicherheitsausrüstung Neoprenanzug bei Bedarf Ein staatlich geprüfter Betreuer

Mitzubringen sind:

Badeanzug, Handtuch, Kleidung zum Wechseln, Sonnenschutz: Sonnenbrille, Mütze und Sonnencreme, Wasserflasche

Zu liefernde Dokumente:

Für Minderjährige eine Bescheinigung der Eltern, dass das Kind gesund ist, und eine Bescheinigung der Eltern, dass das Kind 25 Meter schwimmen kann

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Val ès Dunes