Stages paddle pour les ados (12 ans et +) avec Concept Sport Emotion Concept Sport Emotion Trouville-sur-Mer, 12 février 2024, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Pendant 1h30 vos enfants découvriront pas à pas le monde du kayak et du kayak-surf. Chez nous pas de long discours mais beaucoup de jeux, ou chaque enfant enrichira son expérience pour progresser et devenir un kayakiste.

1h30 de d’initiation à l’univers de la glisse accompagné d’un moniteur diplômé d’état ils apprendront à naviguer en kayak, à lire les courants et à utiliser les vagues pour partir en surf. Le kayak est un sport ludique et facile, vos enfants arriveront rapidement à tirer leur épingle du jeu.

L’accompagnateur nautique est un professionnel, diplômé d’état. Annulation en cas d’orage. Activité possible en cas de pluie (équipement adapté) vent ou mer faiblement agitée. Des points météo sont faits régulièrement, nous nous engageons à essayer de vous prévenir 48 heures avant l’activité si nous annulons pour des conditions inappropriées. Dans ces conditions aucuns frais d’annulation ne vous seront prélevés.

Tarifs:

– Séance unique: 26,00€

– Stage 3 Jours: 74,00€

– Stage 5 jours : 122,00€.

Lundi 2024-02-12 fin : 2024-02-16 . .

Concept Sport Emotion Promenade des Planches

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



During 1h30 your children will discover step by step the world of kayak and kayak-surf. With us, no long speeches but lots of games, where each child will enrich his experience to progress and become a kayaker.

1h30 of initiation to the world of the glide accompanied by a qualified instructor they will learn to navigate in kayak, to read the currents and to use the waves to leave in surf. Kayaking is a fun and easy sport, your children will quickly learn to do well.

The instructor is a professional, state-qualified kayaker. Cancellation in case of storm. Possible activity in case of rain (adapted equipment) wind or slightly agitated sea. Weather reports are made regularly, we commit ourselves to try to warn you 48 hours before the activity if we cancel for inappropriate conditions. In these conditions no cancellation fee will be charged.

Fees for the activity:

– Single session: 26,00?

– 3-day course: 74,00?

– 5 day course: 122,00?

Durante 1h30 sus hijos descubrirán paso a paso el mundo del kayak y del kayak-surf. Con nosotros, no hay discursos largos pero muchos juegos, donde cada niño enriquecerá su experiencia para progresar y convertirse en un kayakista.

1h30 de iniciación al mundo del surf acompañados por un monitor titulado estatal, aprenderán a navegar en kayak, a leer las corrientes y a aprovechar las olas para hacer surf. El kayak es un deporte fácil y divertido, sus hijos aprenderán rápidamente a hacerlo.

El monitor de kayak es un instructor profesional cualificado por el estado. Cancelación en caso de tormenta. La actividad es posible en caso de lluvia (equipo adecuado), viento o mar ligera. Los partes meteorológicos se realizan regularmente, intentaremos avisarle con 48 horas de antelación en caso de cancelación por condiciones inadecuadas. En estas condiciones no se cobrarán gastos de cancelación.

Precios de la actividad:

– Sesión individual: 26,00?

– Curso de 3 días: 74,00?

– Curso de 5 días: 122,00?

1,5 Stunden lang entdecken Ihre Kinder Schritt für Schritt die Welt des Kajakfahrens und des Kajak-Surfens. Bei uns gibt es keine langen Reden, sondern viele Spiele, oder jedes Kind wird seine Erfahrungen bereichern, um Fortschritte zu machen und ein Kajakfahrer zu werden.

in 1,5 Stunden Einführung in die Welt des Surfens lernen sie in Begleitung eines staatlich geprüften Lehrers, wie man mit einem Kajak fährt, wie man die Strömungen liest und wie man die Wellen zum Surfen nutzt. Kajakfahren macht Spaß und ist einfach, sodass Ihre Kinder schnell den Dreh raushaben werden.

Der Wassersportbegleiter ist ein staatlich geprüfter Profi. Bei Gewitter wird die Aktivität abgesagt. Bei Regen (geeignete Ausrüstung), Wind oder leichtem Seegang ist die Aktivität möglich. Wir versuchen, Sie 48 Stunden vor der Aktivität zu benachrichtigen, falls wir die Aktivität wegen schlechter Wetterbedingungen absagen müssen. Unter diesen Umständen werden keine Stornierungsgebühren erhoben.

Gebühren:

– Einzelne Sitzung: 26,00?

– 3-Tageskurs: 74,00?

– 5-Tageskurs: 122,00?

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Trouville