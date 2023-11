Longe côte – Marche aquatique Concept Sport Emotion Trouville-sur-Mer, 23 novembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Rejoignez-nous pour une séance de longe côte.

> Atouts et bienfaits du longe côte – marche aquatique

– Une pratique accessible à tous. Inutile d’être sportif confirmé, c’est une activité pédestre à portée de tous, que l’on sache nager ou pas. Une activité salutaire au bien-être et à la santé.

– Elle permet un renforcement musculaire et cardiovasculaire sans traumatisme articulaire, favorise la circulation sanguine et améliore l’équilibre et l’endurance. Un moment de bien-être aux effets relaxants de l’eau sur le corps tout en tonifiant les muscles. Le travail avec pagaie mobilise l’ensemble de la chaîne musculaire (épaule, bras, triceps, dorsaux…). Une activité de plaisir et de convivialité.

Horaires :

• Jeudi de 18h00 à 19h30 (du 1 Avril au 15 Octobre)

• Samedi de 18h00 à 19h30 (du 1 Avril au 15 Octobre)

• Jeudi de 12h30 à 14h00 (du 1 octobre au 31 Mars)

• Samedi de 16h00 à 17h30 (du 1 octobre au 31 Mars)

Tarifs :

• Séance unique 22€

• Carte 10 séances 165€.

2023-11-23 18:00:00 fin : 2023-11-23 19:30:00. .

Concept Sport Emotion Promenade des Planches

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



Join us for a session of longe côte.

advantages and benefits of longe-côte – aquatic walking

– A practice accessible to all

there is no need to be a confirmed sportsman, it is a pedestrian activity accessible to all, whether you know how to swim or not.

– An activity beneficial to your health and well-being

It strengthens the muscles and the cardiovascular system without damaging the joints, promotes blood circulation and improves balance and endurance. A moment of well-being with the relaxing effects of water on the body while toning the muscles. Paddle work mobilizes the entire muscle chain (shoulders, arms, triceps, back muscles…).

– An activity of pleasure and conviviality

A beneficial and relaxing activity. Everyone advances at their own pace while sharing the pleasure of being in a group

Rates : 22 €/session or 10 sessions card : 165 €

Únase a nosotros para una sesión de longe côte.

> Ventajas y beneficios del longe côte – marcha acuática

– Una actividad accesible para todos. No hace falta ser un deportista experimentado para disfrutar de esta actividad de marcha, accesible a todos, sepas nadar o no. Es una actividad beneficiosa para la salud y el bienestar.

– Fortalece los músculos y el sistema cardiovascular sin dañar las articulaciones, favorece la circulación sanguínea y mejora el equilibrio y la resistencia. Un momento de bienestar con los efectos relajantes del agua sobre el cuerpo a la vez que se tonifican los músculos. El remo moviliza toda la cadena muscular (hombros, brazos, tríceps, músculos de la espalda, etc.). Una actividad lúdica y agradable.

Horarios :

? Jueves, de 18.00 a 19.30 h (del 1 de abril al 15 de octubre)

? Sábados de 18:00 a 19:30 (del 1 de abril al 15 de octubre)

? Jueves de 12.30 a 14.00 (del 1 de octubre al 31 de marzo)

? Sábados de 16:00 a 17:30 (del 1 de octubre al 31 de marzo)

Precios :

? Billete sencillo 22?

? Abono de 10 sesiones 165?

Begleiten Sie uns beim Küstenlongieren.

> Vorteile und Nutzen des Longe côte – Wasserwanderns

– Eine Praxis, die für alle zugänglich ist. Sie müssen kein erfahrener Sportler sein, denn diese Art des Wanderns ist für jeden geeignet, egal ob er schwimmen kann oder nicht. Eine Aktivität, die das Wohlbefinden und die Gesundheit fördert.

– Sie stärkt die Muskeln und das Herz-Kreislauf-System, ohne die Gelenke zu verletzen, fördert die Durchblutung und verbessert das Gleichgewicht und die Ausdauer. Die entspannende Wirkung des Wassers auf den Körper und die Straffung der Muskeln sorgen für einen Moment des Wohlbefindens. Die Arbeit mit dem Paddel mobilisiert die gesamte Muskelkette (Schulter, Arme, Trizeps, Rückenmuskeln…). Eine Aktivität, die Spaß macht und die Geselligkeit fördert.

Öffnungszeiten:

? Donnerstag von 18.00 bis 19.30 Uhr (vom 1. April bis 15. Oktober)

? Samstag von 18:00 bis 19:30 Uhr (vom 1. April bis 15. Oktober)

? Donnerstag von 12:30 bis 14:00 Uhr (vom 1. Oktober bis 31. März)

? Samstag von 16:00 bis 17:30 Uhr (vom 1. Oktober bis 31. März)

Preise:

? Einzelne Sitzung 22?

? 10er-Karte 165?

