La Touques est un fleuve côtier qui naît aux confins du pays d’Ouche, du pays d’Auge, du Perche et de la campagne d’Alençon, près de Champ-Haut (Orne). Elle baigne principalement la ville de Lisieux et se jette dans la Manche entre Deauville et Trouville-sur-Mer (Calvados). Son nom ancien, Algia, reste présent dans le pays d’Auge, pays normand que la Touques traverse.

Nous souhaitons partager avec vous le plaisir du canoë-kayak en vous emmenant sur 8 km de voies d’eau calmes et pittoresques au cœur de la campagne normande.

• Public : Tout public sachant nager (Attestation sur l’honneur ou certificat officiel)

• Nombre de participants : 10 personnes maximum, 2 personnes minimum

• Support : Kayak 1 ou 2 à 3 places accessible à tous niveaux de pratique

• Matériel fourni : équipement de sécurité et combinaison néoprène si nécessaire (Nos combinaisons permettent de pratiquer les sport nautique même en plein hiver)

• À prévoir : maillot de bain, serviette, change, lunettes de soleil, casquette et crème solaire

• Durée : 2h30

• Tarifs : 30€/personne 22€/enfant de 9 à 16 ans / Gratuit pour les – de 9 ans accompagné par un adulte

Label Famille Plus: deux adultes et un enfant de + de 9 ans minimum – 10%

L’accompagnateur nautique est un professionnel, diplômé d’état. Annulation en cas d’orage. Activité possible en cas de pluie (équipement adapté) vent ou mer faiblement agitée. Des points météo sont faits régulièrement, nous nous engageons à essayer de vous prévenir 48 heures avant l’activité si nous l’annulons pour des conditions inappropriées. Dans ces conditions aucuns frais d’annulation ne vous seront prélevés.

