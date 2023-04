Randonnée en kayak au pied des Roches noires Concept Sport Emotion, 10 avril 2023, .

Concept Sport Emotion vous propose de découvrir, vues de la mer, les falaises des «Roches Noires» de Trouville et de Villerville. Ce site tout en longueur démarre à l’est de Trouville-sur-Mer pour s’étendre sur près de quatre kilomètres jusqu’à la commune de Villerville. Il offre un magnifique point de vue sur la mer, qui a amené bon nombre de notables au siècle dernier à y édifier leur villa. Depuis, le périmètre est devenu inconstructible. Ce site est d’une d’importance internationale pour l’hivernage des Huitriers-pie. Ceux-ci, ainsi que d’autres espèces de limicoles (courlis, bécasseaux, chevaliers…), viennent se nourrir des mollusques, bivalves et de vers sur les moulières dès qu’elles sont découvertes par la marée. À la basse-mer, on peut entendre les chants de tous ces oiseaux ripaillant alors que la vue ne nous permet pas de les localiser tant ils sont éloignés (parfois près d’un kilomètre). L’intensité du concert donne, malgré tout, une idée des effectifs importants présents en nourrissage. L’accompagnateur nautique est un professionnel, diplômé d’état. Annulation en cas d’orage. Randonnée possible en cas de pluie (équipement adapté) vent ou mer faiblement agitée. Des points météo sont fait régulièrement, nous nous engageons à essayer de vous prévenir 48 heures avant l’activité si nous l’annulons pour des conditions inappropriées. Dans ces conditions aucun frais d’annulation ne vous sera prélevé. Durée 2 heures Difficulté 2 / 5 A partir de 6 ans Accompagnateur adulte : Obligatoire La formule comprend : La mise à disposition de Kayak 1 ou 2 à 3 places accessibles à tous niveaux de pratique Équipement de sécurité combinaison néoprène si nécessaire Un moniteur accompagnateur diplômé d’état Équipement à prévoir : Maillot de bain, serviette, vêtements de change, lunettes de soleil, casquette et crème solaire Bouteille d’eau. Documents à fournir : Pour les mineurs une attestation des parents certifiant que l’enfant est en bonne santé et une attestation des parents certifiant que l’enfant sait nager 25 mètres (8km/2h) – Niveau 2

