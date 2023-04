Balade en kayak pour un voyage dans le temps Concept Sport Emotion, 8 avril 2023, .

Sur votre canoë-kayak, vous glisserez sur les eaux de la Touques pour rejoindre le port de Trouvilles sur Mer. Vous découvrirez ses plages et ses bâtiments datant de la Belle Époque (la maison Art nouveau Cabue, aujourd’hui hôtel et casino Étoile du Nord-Ouest, ouvert en 1875 sur la promenade des Planches, …). Nous conterons les secrets les mieux gardés de Trouville sur mer et de Deauville pour une sortie de blagues, de rires et de plaisir sur l’eau. Nos balades en canoë-kayak sont assurées par deux guides charmants : Victorien (de la terre du milieux) et Yoann (de Jotunhein), un peu fous, ils égayeront votre journée avec leurs histoires loufoques. L’accompagnateur nautique est un professionnel, diplômé d’état. Annulation en cas d’orage. Randonnée possible en cas de pluie (équipement adapté) vent ou mer faiblement agitée. Des points météo sont fait régulièrement, nous nous engageons à essayer de vous prévenir 48 heures avant l’activité si nous l’annulons pour des conditions inappropriées. Dans ces conditions aucun frais d’annulation ne vous sera prélevé. Durée 2 heures /8 km Difficulté 2 / 5 A partir de 6 ans Accompagnateur adulte : Obligatoire La formule comprend : La mise à disposition de Kayak 1 ou 2 à 3 places accessibles à tous niveaux de pratique Équipement de sécurité combinaison néoprène si nécessaire Un moniteur accompagnateur diplômé d’état Équipement à prévoir : Maillot de bain Serviette Vêtements de change Protections solaire : lunettes de soleil, casquette et crème solaire Bouteille d’eau Documents à fournir : Pour les mineurs une attestation des parents certifiant que l’enfant est en bonne santé et une attestation des parents certifiant que l’enfant sait nager 25 mètres

