Concept d’Impro : Enquête Improlicière La MAVA Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Concept d’Impro : Enquête Improlicière La MAVA, 19 mars 2022, Lille. Concept d’Impro : Enquête Improlicière

La MAVA, le samedi 19 mars à 20:00

Qui a déjà rêvé de participer à l’écriture d’un roman, policier qui plus est, et en présence de l’auteur ? Cela tombe bien, c’est le concept de ce concept ! Vous choisissez le prénom, le métier, l’âge, les goûts de la victime et le joueur/auteur improvise ce roman en direct. Les autres joueurs seront là pour faire prendre à vie cette enquête devant vos yeux ! Alors vous venez voir ?

Entrée : 8 € ( + 1 € carte de membre) / 6 € – de 10 ans

Qui a déjà rêvé de participer à l’écriture d’un roman, policier qui plus est, et en présence de l’auteur ? La MAVA 34 rue du Long Pot Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T20:00:00 2022-03-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu La MAVA Adresse 34 rue du Long Pot Ville Lille lieuville La MAVA Lille Departement Nord

La MAVA Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Concept d’Impro : Enquête Improlicière La MAVA 2022-03-19 was last modified: by Concept d’Impro : Enquête Improlicière La MAVA La MAVA 19 mars 2022 La MAVA Lille lille

Lille Nord