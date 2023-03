Concentration moto Salle Eugène Le Roy Le Bugue Catégories d’Évènement: Dordogne

Le Bugue

Concentration moto Salle Eugène Le Roy, 22 avril 2023, Le Bugue

2023-04-22 14:00:00 – 2023-04-23

Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue

Dordogne Concentartion moto organisée par le Moto-Club Buguois.

Animations, tombola. Repas samedi soir, petit déj et dimanche midi.

Concentartion moto organisée par le Moto-Club Buguois.

Animations, tombola. Repas samedi soir, petit déj et dimanche midi.

Vide-dressing-moto, balade, musique, etc… Bivouac gratuit sur place. Hébergement possible payant au camping du Bournat (tarifs au 05 53 07 24 60) Nombre de places limitées !

Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue

Catégories d'Évènement: Dordogne, Le Bugue

