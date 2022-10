CONCENTRATION DE VOITURES ANCIENNES Lamalou-les-Bains, 16 octobre 2022, Lamalou-les-Bains.

CONCENTRATION DE VOITURES ANCIENNES

Lamalou-les-Bains Hrault

2022-10-16 – 2022-10-16

Lamalou-les-Bains

Hrault

Lamalou-les-Bains

Voitures anciennes de prestige et d’exception

Baptême et exposition

Lamalou les Bains – Dimanche 16 septembre 2022

Organisé par le Lions Club International et les Calandres Clermontaises au profit de la Ligue contre le Cancer et l’Association Rêves.

Voitures anciennes de prestige et d’exception et Motos Goldwing

Baptême et exposition

Lamalou les Bains – Dimanche 29 septembre 2019

Organisé par le Lions Club International au profit de la Ligue contre le Cancer et l’Association Rêves.

+33 4 67 95 63 07

Lamalou-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-10-11 par