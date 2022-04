Concentration de tous vehicules La Grande-Verrière, 24 juillet 2022, La Grande-Verrière.

Concentration de tous vehicules La Grande-Verrière

2022-07-24 09:30:00 – 2022-07-24 19:00:00

La Grande-Verrière

EUR CONCENTRATION de tous véhicules le dimanche 24 Juillet 2022.

Cette manifestation pour tous, petits et grands, jeunes et dans la force de l’âge, se fera sur la place de La GRANDE VERRIERE et se déroulera toute la journée

Tous véhicules de tous types, avec ou sans moteur peuvent y participer (vélos, motos, tracteurs, voitures, trottinettes, brouettes…)

Au programme :

– Ballades : vers 9h30. Différentes ballades suivant les groupes de véhicules.

– Exposition de véhicules.

– Restauration et Buvette.

Pour la bonne organisation de cette manifestation nous aurions besoin de savoir éventuellement qui sera présent (et avec quel véhicule) pour nous donner une idée des ballades à faire ou autre.

Le programme plus détaillé vous sera présenté après le 15 juin dès que nous aurons récupérer toutes les informations.

lesessoreursdepoignees@gmail.com

La Grande-Verrière

