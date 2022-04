Concentration auto-moto d’hier et d’aujourd’hui Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Concentration auto-moto d’hier et d’aujourd’hui Issigeac, 24 juillet 2022, Issigeac. Concentration auto-moto d’hier et d’aujourd’hui Près de l’école Chemin des écoliers Issigeac

2022-07-24 – 2022-07-24 Près de l’école Chemin des écoliers

Issigeac Dordogne A partir de 9h jusqu’à 18h, concentration de véhicules de l’année de 1915 à aujourd’hui, avec diverses animations, balade autos et balade motos organisées dès le matin sur inscription. Restauration sur place.

Road book auto et motos à 9h45- Parade autos-motos 14h30.

Près de l’école Chemin des écoliers Issigeac

