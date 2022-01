Concentrateur solaire Lytefire Recup’R, 21 février 2022, Saint-Paul.

Concentrateur solaire Lytefire

du lundi 21 février au lundi 20 juin à Recup’R

Les rampes de miroirs sont finies, toute la structure du concentrateur est montée mais il reste encore du boulot! Un nouveau four a été construit et on passe maintenant au tests et améliorations des systèmes existants : four, plancha, fonte de certains métaux, etc. ⚠️ Pour rappel, cet atelier Low-Tech est de la Recherche et Développement, vous ne repartez pas en fin d’atelier avec votre appareil construit ⚠️ ADHÉSION OBLIGATOIRE POUR LA PARTICIPATION AUX ATELIERS ⚠️ Port du masque obligatoire Places limitées, Pour s’inscrire envoyer votre nom, prénom, n° de téléphone et email en MP ou à [[lowtechpei@ekopratik.fr](mailto:lowtechpei@ekopratik.fr)](mailto:lowtechpei@ekopratik.fr)

Tester et améliorer les outils du concentrateur solaire

Recup’R 12 avenue grand piton, Cambaie Saint-Paul ZA Cambaie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T09:00:00 2022-02-21T12:00:00;2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T12:00:00;2022-04-18T09:00:00 2022-04-18T12:00:00;2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T12:00:00;2022-06-20T09:00:00 2022-06-20T12:00:00