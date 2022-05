CONCEERT – JODIE DEVOS ET LE QUATUOR VOCE

2022-05-27 – 2022-05-27 Jodie Devos, l’impressionnante et géniale soprano Belge, 2e au concours de la Reine Elisabeth en 2014 est invitée par notre quatuor favori !

En effet, les Voce reviennent pour la 2e fois de la saison avec ce projet magnifique qui connaitra aussi une version phonographique ! Vivement le vendredi 13, la chance sera forcément avec nous !!!

