Croisière Dauphins et Faune marine Quai Est, 17 juillet 2020 10:00, Concarneau. 17 juillet – 12 septembre 2020 Sur place Embarquez avec Faune Océan pour découvrir la faune marine de Bretagne. Au programme : dauphins, oiseaux marins, requins bleus, poissons-lunes… Embarquez avec Faune Océan pour découvrir la faune marine de Bretagne. Au programme : dauphins, oiseaux marins, requins bleus, poissons-lunes… Le temps d’une journée au large des Glénan, apprenez à connaître les habitants des eaux bretonnes. Quai Est quai carnot, concarneau 29900 Concarneau Keriolet Finistère vendredi 17 juillet 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 31 juillet 2020 – 10h00 à 18h00

lundi 17 août 2020 – 10h00 à 18h00

vendredi 28 août 2020 – 10h00 à 18h00

samedi 12 septembre 2020 – 10h00 à 18h00

