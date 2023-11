Kutu LE CAC, 16 mars 2024, CONCARNEAU.

Kutu LE CAC. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 20:45. Tarif : 23.1 euros.

LE CAC-VILLE DE CONCARNEAU (PLATESV -R-2022-011910&911&912) PRESENTE CE SPECTACLE Déjà l’une des révélations scène de 2022, KUTU est le fruit de la rencontre, à Addis Abeba, du violoniste et compositeur français Théo Ceccaldi et de la chanteuse éthiopienne Hewan Gebrewold. Porté par des grooves hypnotiques invitant à la transe, des lignes de claviers cosmiques et de superbes performances vocales, KUTU marie la liberté du jazz, l’immédiateté de la dance music et la profondeur incomparable de la musique éthiopienne. Prenez la folie, la transe et les vapeurs d’hydromel des nuits d’Addis Abeba, semées d’étoiles et de chanteuses brillantes, ménagez des canaux et des passerelles avec le rock, le jazz et l’électronique, branché sur les musiques ancestrales comme sur celles du futur, et vous aurez une petite idée du concept de KUTU. Un cri – « on y va ! » – qui incite à aller de l’avant, et qui résume à merveille l’enthousiasme de ce projet inédit patiemment construit par Théo Ceccaldi.Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 0298503643PARKINGS GRATUITS PROCHES Kutu

LE CAC CONCARNEAU 10, bd Bougainville Finistère

23.1

EUR23.1.

