Festival CONCARN’FAIT SA COMÉDIE CONCARNEAU, 9 octobre 2020 20:00, Concarneau. 9 – 11 octobre 2020 Sur place comiqhouseteam@gmail.com Festival d’humour du Sud Finistère 3 jours / 4 spectacles –CONCARN’FAIT SA COMÉDIE

Les 9̲-1̲0̲-1̲1̲ ̲O̲C̲T̲O̲B̲R̲E̲ ̲2̲0̲2̲0̲

au CAC – Concarneau Scènes

3 jours / 4 spectacles * Vend 9/10 à 20h15 :

Plateau de 7 jeunes humoristes * Samedi 10/10 – 2 spectacles :

– 19h45 : EDGAR-YVES, le pro du stand-up et de l’humour noir

– 21h40 : l’incroyable Chinois Marrant, BUN HAY MEAN * Dim 11/10 a 18h :

Les célèbres FRÈRES TALOCHE ● PASS :

3 jours / 4 spectacles : 65 €

2 jours / 3 spectacles (V/S) : 50 €

2 jours / 2 spectacles (V/D) : 40 €

1 jour / 2 spectacles (S) : 40 €

Tarif spectacle :

V = 16 €

S = 16€ / 33 €

D = 29 € ● Tarif enfant pour le vendredi et dimanche : 9 €

⚠️Les 2 spectacles du samedi sont interdits- 14 ans Reservation dans les réseaux Ticketmaster/ Espaces culturels Leclerc CONCARNEAU Concarneau 29900 Concarneau Finistère vendredi 9 octobre 2020 – 20h00 à 23h00

samedi 10 octobre 2020 – 20h00 à 23h00

dimanche 11 octobre 2020 – 18h00 à 20h00

