Enjeux industriels et sociétaux de l’Intelligence Artificielle Concarneau Cornouaille Agglomération, 20 juin 2019 08:00, Concarneau. Jeudi 20 juin 2019, 08h00 Sur place Sur inscription http://www.tech-quimper.bzh Matinée d’échanges autour de l’Intelligence Artificielle Qu’est-ce que l’Intelligence artificielle et à quoi sert-elle ? Quels sont les enjeux et limites de son développement ? Quelles implications pour l’usine du futur ? Des vidéos illustratives et des démonstrations de robots humanoïdes vous seront proposées. Cédric BUCHE travaille sur la capacité de donner de l’intelligence aux machines : rendre crédible les jeux vidéos ou rendre autonome un robot humanoïde jouant au football. Gireg DESMEULLES mène un travail de recherche sur la modélisation des systèmes complexes du vivant dans le contexte de l’interdisciplinarité. Il s’intéresse également à l’interaction et à la synchronisation entre humain et humain Amélie LEGELEUX est spécialisée dans le domaine de l’interaction Humain-Robot. Les « cobots » aident les humains à réaliser des tâches difficiles ou dangereuses en entreprise. Cédric BUCHE professeur des universités / Gireg DESMEULLES maître de conférence / Amélie LEGELEUX doctorante sur les cobots (robots collaboratifs) / chercheurs au Lab-STICC L’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB) forme des ingénieurs maitrisant la combinaison de l’informatique, l’électronique et la mécatronique. Concarneau Cornouaille Agglomération 1 rue Victor Schoelcher, CONCARNEAU 29186 Concarneau Menez Kermao Finistère jeudi 20 juin 2019 – 08h00 à 10h00

